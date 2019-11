L'inaugurazione del nuovo mercato ittico del porto di Punta Penna [ARTICOLO - FOTO], realizzato operativamente dal consorzio industriale, è un passaggio importante nello sviluppo dello scalo vastese. Con la realizzazione sul molo dei box dedicati ai pescatori, si potrà procedere all'abbattimento della vecchia struttura, recuperando così un importante spazio sul piazzale da dedicare ai traffici merci. Un porto regionale, quello di Vasto, che attraverso una serie di azioni punta ad imporsi come snodo importante nel mar Adriatico. Tra questi c'è la realizzazione del raccordo ferroviario tra la direttrice adriatica e la banchina del porto, indicata da molti operatori economici come fondamentale per il definitivo decollo dei traffici merci. Basti pensare ai furgoni che dallo stabilimento Sevel della Val di Sangro arrivano a Vasto trasportati su gomma e invece potrebbero essere trasferiti su convogli merci per arrivare all'imbarco con un notevole risparmio di tempo e denaro. Il sindaco Lapenna ha voluto sollecitare il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, affinchè sostenga lo sviluppo del porto di Punta Penna.