La sua era la voce che ogni giorno, quando il sole non era ancora sorto, scandiva la compravendita del pesce nel porto di Punta Penna. Marco Ronzitti dal 1972 è stato l'astatore del mercato ittico, prima a Vasto Marina, poi, dal 1983, nella struttura costruita sulla banchina del porto. La vigilia di Natale di un paio di anni fa eravamo andati a osservare da vicino il suo lavoro per vedere come dal mare il pescato arrivava sulle tavole dei vastesi [ARTICOLO e FOTO]. Ma, con il nuovo mercato ittico inaugurato ieri [LEGGI] l'asta sarà regolata elettronicamente. Così, se da un lato miglioreranno le procedure per la compravendita del pesce, garantendo tracciabilità e sicurezza alimentare, dall'altro viene a sparire una figura legata fortemente alla tradizione marinara vastese. Ieri c'era anche Marco Ronzitti ad osservare da vicino la nuova, bella e moderna struttura sulla banchina del porto di Punta Penna.