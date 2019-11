Si terrà domani, domenica 30 agosto, alle 9.30, il funerale di Nicola De Filippis. Sarà la chiesa di San Paolo apostolo, nel quartiere dove il 39enne è nato e cresciuto, ad accogliere parenti e amici per l'ultimo saluto dopo il tragico incidente in cui ha perso la vita [LEGGI]. Ieri pomeriggio si stava recando al lavoro in sella al suo scooter quando, per cause al vaglio della Polizia stradale, c'è stato il violento e fatale impatto con la Fiat Panda della Croce Rossa. E, tra i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente, ci sono stati i colleghi dell'azienda di Punta Penna in cui Nicola lavorava. Non vedendolo arrivare e non avendo sue notizie hanno capito che era accaduto qualcosa di grave.

La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro della città. Nicola aveva tanti amici, con cui era lagato da molte passioni. Su tutte quella per il calcio e per i colori biancorossi della Pro Vasto (e della Vastese), con cui aveva collaborato anche come magazziniere. Un messaggio di affetto è arrivato anche dal Milan Club di Vasto, che "esprime il proprio cordoglio alla famiglia De Filippis e ai ragazzi della Legione D'Avalos per la perdita del caro Nicola". Tanto dolore anche per gli amici della Legione d'Avalos di softair che, a distanza di pochi mesi dalla morte di Emanuele Pietropaolo, si trova a piangere un altro dei suoi componenti.

E poi ci sono gli amici di una vita, quelli del quartiere San Paolo, con cui Nicola è cresciuto, ha riso e scherzato, a giocato a calcio e ha trascorso gli anni della sua gioventù. In tutti c'è un grande dolore ed il ricordo di un sorriso regalato a tutti con semplicità. Ci saranno anche loro, domani mattina, a stringersi attorno alla mamma Spina, alla sorella Rosa, al cognato Fabio, ai nipoti e a tutti i parenti nell'ultimo saluto terreno.