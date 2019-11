Un uomo di 39 anni ha perso la vita oggi, poco prima delle 14, a seguito di un incidente avvenuto sulla statale 16, a poca distanza dallo svincolo per Punta Penna. Per Nicola De Filippis, che avrebbe compiuto 40 anni a ottobre, sono stati inutili i soccorsi da parte dell'ambulanza del 118 intervenuta sul posto. Il suo corpo, per la violenza dell'impatto, è finito oltre la carreggiata.

L'uomo era in sella al suo scooter quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, c'è stato l'urto con una Fiat Panda della Croce Rossa guidata da un addetto dell'associazione, che stava trasportando una donna dializzata. Entrambi sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Intervenuti sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'asilo e la polizia stradale. Sulla statale 16 traffico rallentato per le operazioni di soccorso e i rilievi.