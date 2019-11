Due auto si sono scontrate questo pomeriggio intorno alle ore 16:00 nei pressi dell’incrocio che porta a corso Europa da via Ciccarone, a pochi metri dal semaforo.

Per fortuna nulla di grave per i passeggeri delle due autovetture, anche se una delle donne è stata portata in ambulanza all’ospedale di Vasto per ulteriori accertamenti. Non è servito l’intervento della polizia municipale perché i proprietari dei due veicoli hanno compilato il verbale di costatazione amichevole.