Appuntamento dedicato ai migliori amici dell'uomo e ai loro accompagnatori a San Salvo Marina. Domenica 30 agosto a partire dalle 16.30 si terrà il Dog Show 2015, organizzato da Pietro Maccarone e Dalmazio Peduto.

La manifestazione è dedicata ai cani di tutte le taglie (di razza e non) che sfileranno in una mostra canina "casalinga". "Non sarà una gara ma un modo di stare insieme e divertirsi", tengono a precisare gli organizzatori.

Nel corso della giornata saranno presenti alcuni membri del personale del Centro Cinofilo Sweet Dog di Silvi Marina che - assieme ai loro cani - proporranno alcune esibizioni di Rally-O, Disk Dog e Scent Game. I partecipanti saranno coinvolti in mini gare di agility, giochi di fiuto e attivazione mentale, attivity e mobility.

Sarà inoltre allestito uno spazio gestito dagli educatori APNEC (Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili) che risponderanno a domande e curiosità.

Per quanto riguarda la mostra canina, saranno premiati i primi tre delle diverse categorie e un riconoscimento speciale andrà al meticcio più simpatico e alla coppia cane-bambino più bella.

Le iscrizioni apriranno alle 16.30; i cani partecipanti dovranno essere muniti di libretto sanitario, essere in regola con il ciclo vaccinale ed essere dotati di microchip. Il costo dell'iscrizione sarà di 10,00 € per ogni cane.

IL PROGRAMMA

16.00, inizio Iscrizioni per la sfilata amatoriale (€ 10.00)

16.30, spettacolo di Disc Dog (sport cinofilo)

17.00, sfilata taglia "mini"

17.30, spettacolo di Obbedience con riporto

18.00, sfilata taglia "media"

18.30, spettacolo di Scent Game (sport cinofilo)

19.00, sfilata taglia "maxi"

19.30, spettacolo di Agility Dog (sport cinofilo)

20.00, sfilata Junior Handler (migliore coppia bambino con cane)

20.30, premiazione con coppe, coccarde e crocchette ai vincitori