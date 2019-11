Un’altra settimana di questa estate volge al termine e in casa Us San Salvo ci si sta preparando alla gara di ritorno di Coppa Italia con la Val di Sangro. Dopo la vittoria ottenuta domenica scorsa (1-0) malgrado l’emergenza in difesa, i biancazzurri in trasferta ritroveranno gran parte degli squalificati (Triglione, Ramundo e Di Ruocco) . In dubbio la presenza in campo di Ianniciello- in fase di recupero dopo l’infortunio dell’ultimo momento alla vigilia della gara di Coppa. Non scenderà in campo Russi, ancora fermo per infortunio.

I ragazzi di mister Rufini ieri pomeriggio hanno affrontato in amichevole lo Sporting San Salvo, formazione che sosterrà il campionato di Prima categoria, chiudendo i novanta minuti avanti 3-1. Buone notizie per quanto riguarda Roman Torres, il quale anche ieri è riuscito ad andare in gol, segno che il giocatore argentino vuole giocarsi al meglio la possibilità di ritornare ad essere protagonista nel campionato d’eccellenza. Nel test amichevole di ieri Rufini ha provato varie soluzioni di gioco, con molti giovani e la presenza di Antenucci (domenica ancora fuori per squalifica insieme a Felice) e Consolazio nello stesso ruolo ad alternarsi in campo. Guardando alla partita di andata, l’Us non dovrebbe avere troppi problemi contro una compagine obiettivamente meno competitiva di quella sansalvese. La concentrazione è comunque alta per la trasferta di domenica, perché Marinelli e compagni ci tengono a far bene.

Lunedì sarà reso noto il calendario della stagione 2015/2016 e l’attesa nel conoscere quali saranno gli avversari delle prime giornate di campionato cresce. Domenica i biancazzurri potranno ripetersi e conquistare la seconda vittoria ufficiale per dimostrare sin da subito che quest’anno a San Salvo ci sarà da divertirsi.