Oltre 200 atleti per rappresentare 31 Paesi saranno presenti agli Eurominichamp's di Strasburgo, importante manifestazione di tennistavolo giovanile che prende il via oggi. E, per il secondo anno consecutivo, con la maglia della nazionale italiana ci sarà anche la vastese Gaia Smargiassi. La pongista della Polisportiva San Gabriele ha lavorato duramente per tutta l'estate in vista di questo appuntamento, seguita dal suo nuovo allenatore Levon Zakaryan, chiamato anche dalla federazione come sparring partner. Negli ultimi giorni i ragazzi e le ragazze della nazionale mini-cadet si sono ritrovati nuovamente a Terni, sede del centro federale Fitet, con lo staff guidato da Giuseppe Del Rosso.

"In questa fase di avvicinamento e rifinitura, prossima alla competizione, sono state proposte 6 sedute nelle quali il training fisico e tecnico è stato orientato ad affinare la capacità prestativa - spiegano i tecnici federali, coordinati da Giuseppe Del Rosso -. L’attenzione dei tecnici è stata sempre più rivolta ad aspetti legati all’avvio del gioco e alla gestione tattica e mentale della partita. L’analisi si è spostata da aspetti esclusivamente tecnici a quelli legati alla gestione del match e alla costruzione del punto".

Per la giovane atleta vastese, ormai presenza fissa nella nazionale giovanile, sarà l'occasione per maturare ancora di più grazie al confronto con atlete provenienti da tanti Paesi, molti con scuole pongistiche di assoluto livello. Sarà l'ultimo appuntamento estivo in vista della nuova stagione agonistica in cui, con la squadra della San Gabriele, è pronta a disputare un ottimo campionato.

Le nazioni partecipanti agli Eurominichamp's: Germania, Inghilterra, Armenia, Belgio, Bielorussia, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Ungheria, India, Irlanda, Italia, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Galles, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina.