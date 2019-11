Ancora furti nelle abitazioni dell'Alto vastese; a metà agosto nel mirino dei ladri erano finite abitazioni di Lentella (qui l'articolo) e Carpineto Sinello (qui l'articolo), mentre questa volta i malintenzionati hanno colpito a Carunchio e Celenza sul Trigno.

Il "grosso del lavoro" i ladri lo hanno compiuto a Carunchio, introducendosi in almeno sei abitazioni; una volta all'interno, hanno rovistato dappertutto alla ricerca di contanti e oggetti di valore, riuscendo a non svegliare i residenti. Come per Lentella e Carpineto, non si esclude che ad aiutare i ladri nell'impresa possa essere stata qualche sostanza narcotizzante.

Dopo aver colpito a Carunchio, i ladri - anche se al momento non è possibile dire con certezza se si tratta degli stessi - hanno colpito anche a Celenza sul Trigno, dove si sono portati poco prima del sorgere del sole. Qui, hanno forzato l'ingresso di un'abitazione nel centro storico del paese dove dormivano due persone. Anche in questo caso i ladri sono riusciti ad allontanarsi senza svegliare i residenti. Scarso il bottino, almeno in quest'ultimo caso. Dalle prime informazioni, infatti, sembra che siano state portate via solo una borsa e una catenina.

Da qualche mese c'è una recrudescenza dei furti negli appartamenti dei piccoli centri abitati dell'entroterra. Il prossimo primo settembre il sindaco di Lentella, Carlo Moro, incontrerà il prefetto di Chieti per discutere di sicurezza [l'articolo].