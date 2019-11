L'impronta del beach volley vastese sui trionfi europei della nazionale giovanile. Mercoledì scorso, in Belgio, la nazionale under 17, formata da Claudia Scampoli e Anna Piccoli e guidata da Ettore Marcovecchio, ha conquistato la medaglia d'oro nel torneo organizzato dalla Wevza [LEGGI], a cui hanno preso parte le selezioni dell'Europa occidentale. Un successo che proietta la 15enne vastese verso i mondiali under 17 del prossimo anno. E così, ieri sera, amici e parenti hanno voluto dedicare a Claudia una festa a sorpresa per celebrare la sua vittoria. Lo Skating Bar di Vasto Marina (dove con la famiglia Fiorillo il volley è di casa) si sono ritrovati i suoi allenatori, Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, pronti per tornare in nazionale, e Maria Luisa Checchia, che ha seguito durante tutta l'estate la preparazione della giovane vastese, il presidente della BCC San Gabriele, Michele Ciaffi, e tante compagne con cui Claudia Scampoli condivide la passione per la pallavolo. Tra brindisi e video per ricordare l'impresa in Belgio sono stati tanti i complimenti per Claudia per questo esordio così positivo in nazionale, con l'augurio che sia solo la prima di una lunga serie di vittorie da celebrare.

Nel video le interviste a Claudia Scampoli ed Ettore Marcovecchio.