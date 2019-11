Conto alla rovescia per l'atteso concerto di Alessandro Mannarino a San Salvo. L'artista italiano si esibirà il 4 settembre allo stadio Davide Bucci, nell'unica tappa abruzzese del suo tour 2015, e sono tante le richieste di biglietti da tutto il centrosud. Per questo gli organizzatori, oltre alle prevendite già operative in Abruzzo, Molise, Marche e Puglia, hanno lanciato la prevendita online e nei relativi punti vendita del circuito Ciaotickets [www.ciaotickets.com]: 25 € il costo del biglietto; i bambini sotto i 10 anni entrano gratis se i genitori lo acquistano in prevendita, mentre se i ticket saranno acquistati al botteghino il costo di ingresso per i ragazzi al di sotto dei 10 anni è di 10 €.

L’evento, organizzato dall’A.S.D. Sporting San Salvo e da un gruppo di quindici amici, nasce dalla volontà di organizzare un’iniziativa per il territorio e un’occasione di incontro per tutti i fan e simpatizzanti di Mannarino. L’orario del concerto è previsto per le 21.30 mentre l’apertura dei cancelli avverrà alle 19. Dalle 19 fino all’inizio del live saranno allestiti stand gastronomici dove poter degustare le prelibatezze del territorio e un dj set che anticiperà l’evento.

Per maggiori informazioni gli organizzatori sono a disposizione al 347.0174635.

Per aggiornamenti in tempo reale sull’evento è attiva la pagina Facebook del concerto [clicca qui]