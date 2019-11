Gli amministratori lentellesi incontreranno il prefetto di Chieti Antonio Corona per parlare di sicurezza. Il primo cittadino di Lentella, Carlo Moro, ha chiesto un incontro alla luce degli ultimi fatti di cronaca, tra cui molteplici furti in appartamento durante la notte, alla presenza dei proprietari delle abitazioni (nella notte tra il 6 e 7 agosto e in quella tra il 14 e il 15).

L'appuntamento è stato fissato per la mattinata del primo settembre.