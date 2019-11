È partito da Agnone il viaggio della Campana dell'Expo, realizzata dalla celebre Pontificia Fonderia Marinelli, per arrivare a Milano il prossimo 26 settembre. E, nei giorni 29 e 30 agosto, sarà piazza Rossetti a Vasto ad accogliere la campana di bronzo che ha un metro di diametro e pesa 850 kg. La presenza a Vasto dell'opera dei fratelli Marinelli sarà in occasione della proclamazione del Prodotto Topico, che si svolgerà nel centro storico vastese proprio il 29 agosto [leggi]. A Vasto per l'occasione, oltre alle istituzioni del territorio, ci saranno Maurizio Cacciavillani e Daniele Saia, rispettivamente Vice Sindaco e Assessore al Marketing Territoriale del Comune di Agnone, ove ha sede anche il “Museo Internazionale della Campana”, oggetto il 23 agosto scorso proprio ad Agnone della donazione di un’opera in stile Pop Art, intitolata “Rintocchi di Eternità” da parte di due piemontesi doc: l’artista di fama internazionale Gerlando Colombo e il giornalista e campanologo Maurizio Lorys Scandurra.

"La Campana di Expo ha acceso ancora una volta i riflettori su Agnone, grazie all’arte e alla sensibilità dei Fratelli Armando e Pasquale Marinelli, i più celebri e rinomati fonditori di campane al mondo. Vasto è la prima tappa del Sacro Bronzo, in viaggio per Milano, ove verrà consegnato e benedetto il 26 settembre prossimo, nel Giorno del Fuoco, in cui nel capoluogo lombardo, lungo la Darsena in zona Navigli si terrà un’edizione speciale per l’Expo 2015 della celebre e tradizionale Ndocciata di Agnone con oltre 540 fiaccole caratteristiche, sfilata storica che si svolge ormai dalla notte dei tempi nella Città delle Campane due volte l’anno, l’8 e il 24 dicembre", ha dichiarato Maurizio Cacciavillani, Vice Sindaco di Agnone.

"Siamo altresì aperti alle richieste di eventuali Comuni italiani che dal 31 agosto al 25 settembre prossimi abbiano piacere di ricevere il passaggio e la visita della Campana di Expo 2015. Le richieste inerenti il sacro bronzo possono essere inviate via mail in duplice copia agli indirizzi info@agnone4expo.com e info@campanemarinelli.org, presso la sede della “Pontificia Fonderia Marinelli”, ove verranno attentamente valutate e prese in considerazione", conclude il vicesindaco di Agnone.