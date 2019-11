"Il ricordo del tuo sorriso specchio della tua anima scalderà per sempre i nostri cuori...Ciao Ste!". È così che gli amici di Vasto vogliono ricordare Stefano Tortoioli, 51enne ottico umbro, scomparso lunedì mattina in un tragico incidente stradale. Tortoioli, sposato e con tre figli, era in sella alla sua moto e stava facendo rientro a casa da Vasto.

"Tortoioli viaggiava da solo in direzione Spoleto - riferisce il Corriere dell'Umbria - quando, in prossimità di una curva particolarmente stretta, ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, caduta abbondantemente nella prima mattinata di lunedì, finendo contro un camion che sopraggiungeva in direzione opposta".

Stefano Tortoioli aveva molti amici a Vasto, dove si recava spesso. In tanti si metteranno in viaggio per poter partecipare ai suoi funerali che si terranno domani, 28 agosto, alle 14.30 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi.