"C'è qualcuno che fa da palo e cerca di segnalare il nostro arrivo per consentire ai suoi connazionali di fuggire", racconta Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale di Vasto. Gli abusivi provano ad allentare il giro di vite imposto da giugno dalle forze dell'ordine per arginare il dilagare della vendita di prodotti contraffatti sulla riviera.

Non è andato a buon fine, stamani, l'ennesimo blitz. Quando le divise bianche sono piombate sulla spiaggia, gli abusivi si erano già dileguati: "Abbiamo ricevuto una segnalazione - spiega Del Moro - e siamo subito intervenuti ma, al nostro arrivo, non abbiamo trovato nessuno. Gli irregolari sono stati avvisati da qualche loro complice: affidano sempre a qualcuno il compito di fare da palo per monitorare i nostri movimenti. Per questo, in molti casi, abbiamo operato in borghese e la cosa ha dato i suoi frutti. Stavolta non era possibile, perché siamo intervenuti su segnalazione, ma gli abusivi erano scappati".