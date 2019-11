Dopo gli ottimi riscontri dello spettacolo Nu parende a la longhe, la compagnia teatrale La Cungarelle è tornata in scena in una serata caratterizzata da musica, dialetto e tanto divertimento. Ieri sera, nel teatro della Parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo, è andato in scena Uaste scirràte, du' canzune e 'na risate, scritto e diretto da Francesco Paolo Sorgente. Nella serata presentata da Michela Bassi si sono esibiti i teatranti Silvana Di Francesco, Anna Scafetta e Luciano Marchesani, e le voci di Marta Bronzo, Roberta Marinucci e Michael Zappitelli sulle note di Lino Molino, Enzo Naglieri, Pino Piazzolla e Fernando Coletti. Tanti applausi per i protagonisti di questo inedito spettacolo che, oltre a far divertire il pubblico, ha permesso di raccogliere fondi da destinare alla parrocchia.

Foto di Andrea Marino