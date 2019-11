Primo giorno di allenamenti per la BCC Vasto Basket che si prepara ad affrontare il campionato di serie B 2015/2016. Alle 17 in punto, scivolate via tra i sorrisi le presentazioni, i cestisti biancorossi hanno iniziato a sudare per mettere benzina nei motori in vista di un campionato che sarà lungo e difficile. Sotto lo sguardo attento di coach Sergio Luise e del suo assistente Luigi Cicchini è Vincenzo Dipierro a guidare la preparazione della squadra. Al folletto lucano, che inizia la quinta stagione in biancorosso, è stata affidato il compito di guidare la preparazione fisica e atletica dei suoi compagni, ricoprendo il ruolo che fino all’anno scorso era di Andrea Ialacci. Tutti presenti i giocatori del roster allestito dalla società biancorossa, che punta ad una non facile salvezza visto che dal complicato girone D saranno 3 le squadre che scenderanno di categoria: l’ultima andrà giù senza possibilità di appello, per le altre ci saranno i playout.

Coach Luise, alla sua prima esperienza come capo allenatore sulla panchina di una squadra senior, ha scrutato attentamente tutti i suoi uomini, sia i veterani, che già la scorsa stagione aveva incrociato sul parquet di via dei Conti Ricci, che i nuovi arrivati. Al gruppo sono stati aggregati anche diversi ragazzi del settore giovanile che, durante l’anno, potranno crescere accanto ai compagni della serie B. Per tutti un’ora e mezza di esercizi e poi primi contatti con il pallone, anche per iniziare a trovare quella confidenza che poi sarà fondamentale durante l’anno se si vorrà puntare ad una tranquilla salvezza. C’è un mese di tempo, prima dell’esordio in casa del Monteroni, per costruire una squadra che dovrebbe presentare nel quintetto base appena due giocatori già visti all’opera in canotta biancorossa. Una stagione praticamente da anno zero, con un profondo rinnovamento in tutti i settori della Vasto Basket, dirigenza, panchina e campo, anche alla luce della riforma dei campionati che pone la B come la terza serie nazionale del basket. E sarà una stagione caratterizzata da ben 5 derby, con le sfide contro Pescara, Giulianova, Ortona e Campli che porteranno capitan Ierbs e compagni ad incrociare diversi ex protagonisti del recente passato biancorosso.

Il roster: Vittorio Ierbs, Vincenzo Dipierro, Luca Di Tizio, Filippo Cordici, Andrea Casettari, Giuseppe Pace, Marko Jovancic, Antonio Brighi, Jacopo Grassi. Coach: Sergio Luise. Assistente: Luigi Cicchini