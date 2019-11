Dopo neanche 24 ore, un altro incidente con un trattore agricolo segna la fine del mese di agosto.

Raffaele Scardapane, 76 anni, è morto questa mattina a San Salvo schiacciato dal mezzo, mentre era intento a fare manovra all'interno della rimessa casalinga in via Trento e Trieste.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il terribile incidente sia dovuto a un'imprudenza: l'uomo, dopo aver spostato un'auto, pare volesse tirare indietro il trattore. Lo ha acceso stando in piedi accanto ai comandi, la marcia era inserita e il mezzo agricolo si è in messo in moto travolgendolo.

A lanciare l'allarme è stata una vicina di casa che ha sentito le grida del 76enne. Sul posto sono arrivati i medici della Croce Gialla; dopo qualche minuto è atterrata anche l'eliambulanza del 118 di Pescara, ma Scardapane è deceduto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Vasto e carabinieri e polizia municipale per i rilievi di sorta.

L'ultimo saluto a Scardapane ci sarà domani 27 agosto alle 15.30 nella chiesa di San Nicola.

Si tratta del secondo caso in due giorni. Ieri un 74enne è morto nei campi di Furci, travolto dal trattore [l'articolo].