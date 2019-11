Continua con successo la serie di incontri promossi dal Gac Costa dei Trabocchi per "conoscere il pescato locale, recuperare e valorizzare le ricette della cucina marinara". Con gli show cooking nei ristoranti della Costa dei Trabocchi i più brabi chef proporranno 3 ricette a testa coniugando i sapori della tradizione con la modernità. Questa sera, mercoledì 26 agosto, con inizio alle 18 e partecipazione gratuita, ci sarà il quarto appuntamento presso il ristorante Cibo Matto, in via Crispi a Vasto. Sarà lo chef Jean Pierre Soria a proporre le sue tre ricette a base di pesce, illustrando ai partecipanti tutte le fasi della preparazione.

Nel Vastese ci saranno altri due appuntamenti, l'1 settembre presso il ristorante Da Ferri, a Punta Penna, e l'11 settembre presso l'Hotel Sporting di Casalbordino Lido.

