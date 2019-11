Si è conclusa domenica 23 agosto l’ennesima edizione del Memorial Vinciguerra. A salire sul gradino più alto del podio è stata la squadra dell’Ottica Romagnoli che, nella finalissima contro Termocenter, si è imposta con il risultato di 5-4. A segno per le due squadre Paco (doppietta), Massimo Baiocco, Domenico Albanese (doppietta), Carosella (doppietta) e Ventrella (doppietta).

Nella ‘finalina’ per il terzo e quarto posto, invece, l’Avis ha battuto 5-3 il Lido Acapulco. Premiato come capocannoniere del torneo Massimo Baiocco, come miglior giocatore Giorgio Ventrella. Alla Casetta è andata la Coppa Disciplina, mentre come miglior portiere è stato eletto Massimiliano Ferro.