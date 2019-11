È iniziata lunedì pomeriggio la preparazione estiva dell’Incoronata Calcio Vasto che, dopo non essere riuscita a vincere il ripescaggio in Prima categoria, punta a fare un campionato da protagonista in Seconda. Tante novità in cantiere per questa realtà calcistica, a partire dal cambio in panchina annunciato dalla dirigenza: “L'Incoronata Calcio riparte con Giancarlo Rapino. La decisione di mister Mucci di lasciare questa squadra è arrivata per motivi personali. A lui va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto negli anni passati”.

Molto attiva sul mercato in questi giorni, la squadra vastese- la quale potrà contare su nuove forze in società- ha il desiderio di allestire una rosa competitiva che faccia la ‘voce grossa’ in Seconda categoria. In questi giorni il gruppo sarà agli ordini del nuovo allenatore ex Vasto Marina, con sedute atletiche e sul campo da gioco per iniziare a trovare la giusta dimensione sul rettangolo di gioco.