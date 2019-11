Incidente sulla circonvallazione Istoniense, questa mattina poco dopo le 9, quando una donna è stata investita da un'auto in transito nei pressi della stradina interna al complesso di negozi vicino alla rotonda di Sant'Onofrio.

Secondo quanto raccontato da una testimone a Zonalocale.it, la donna stava sistemando alcune cose nel bagagliaio dell'auto, quando una Fiat Panda grigia con due uomini a bordo è sopraggiunta, colpendo la signora a una caviglia, per poi allontanarsi.

La donna è stata quindi trasportata presso il locale Pronto soccorso in condizioni non gravi, mentre la polizia municipale di Vasto ha avviato le indagini, tutt'ora in corso, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, tutti i particolari relativi all'episodio e le eventuali responsabilità.