Si arricchisce con due nuove aule la sede della Scuola di Formazione AnBeCa di piazzale Smargiassi a Vasto. Sabato 29 agosto, alle 19.30, ci sarà l’inaugurazione delle aule, accreditate presso la Regione Abruzzo, dedicate ai corsi per estetista e acconciatore. Si tratta di due aule dotate di tutte le attrezzature per la formazione e la crescita di queste due figure professionali che, sabato sera, durante l’inaugurazione, vedranno all’opera diversi professionisti del settore. Partner dell’inaugurazione saranno infatti Massimo Casimiro, Maurizio Lombardo Handability, Ego Parrucchieri, Centro Estetico Araba Fenice e Wendy Prodotti di Bellezza. Verranno realizzati gratuitamente acconciature, extention ciglia, nail art, abbronzatura spray, make up e tanto altro per poter ammirare da vicino i professionisti all’opera. Dalla Scuola di Formazione Anbeca l’invito a partecipare all’appuntamento del 29 agosto (dalle 19.30 in poi) presso la sede di piazzale Smargiassi a Vasto. Per informazioni sulle nuove aule e sull’evento telefonare al numero 0873.366525.

Inoltre presso la scuola AnBeCa è possibile iscriversi a:

Corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Abruzzo;

Assistente educativo;

Mediatore interculturale;

Operatore socio-sanitario;

Lauree triennali;

Lauree magistrali biennali;

Laurea magistrale a ciclo unico;

Più di 150 tra Corsi di Alta Formazione, Perfezionamento e Master di I e II livello;

Certificazioni di lingua inglese ( livello A1-A2-B1-B2-C1-C2 ).

Certificazioni informatiche riconosciute a carattere internazionale;

Corsi di informatica;

Corsi di lingua inglese per adulti e bambini;

Lezioni private per scuole medie, superiori ed università.

AnBeCa [sito web]

Piazzale Smargiassi, 10 - Vasto

Informazione pubblicitaria