Si chiama "La verità dei fatti" l'appuntamento politico del Partito Democratico di Gissi convocato per parlare dell'ex ospedale, al centro ultimamente di screzi tra i due schieramenti cittadini. Per farlo, interverrà l'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci.

Presenti tra gli altri: Luciano Lapenna, Antinoro Piscicelli (consigliere provinciale), Marco Rapino (segretario regionale del Pd) e Nicola Raducci (segretario Pd Gissi).

L'appuntamento è per venerdì 28 agosto alle 18 in corso Remo Gaspari.