Tiene banco in questi giorni la vicenda del Consorzio di Bonifica Sud, con le dimissioni del commissario Sandro Annibali [leggi] e le reazioni politiche. Non poteva non farsi sentire la voce dei dipendenti, già provati da continui ritardi nel pagamento degli stipendi e da incertezze sul futuro [leggi]. Tra le riflessioni in merito c'è anche quella di Angelo Bucciarelli, candidato alle primarie del Pd, che invita la "Regione a nominare una persona competente e sensibile alla istanze del territorio che porti l'ente a rinnovare gli organi statutari nel più breve tempo possibile".

Il ruolo del Consorzio, secondo Bucciarelli, è strategico, con compiti "mirati alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare, contribuendo in tal modo ad uno sviluppo economico sostenibile. Esso ha un grande potenziale di investimento e la gestione della risorsa idrica ne è solo una parte, anche se importante. Infatti, in un’ottica di tutela ambientale e risparmi energetici, il Consorzio di Bonifica di Vasto, anche per rilanciare se stesso, può dare un importante contributo al settore delle energie rinnovabili attraverso la produzione di energia elettrica dalle acque dei canali di bonifica".

L'esponente del Pd indica le azioni che la politica dovrebbe compiere nel più breve tempo possibile: "Ripristino degli organi statutari alla fine del periodo commissariale; Lavori di completamento della Diga di Chiauci; Predisposizione di un piano di messa in sicurezza del territorio con le risorse necessarie, regionali e comunitari, e con il coinvolgimento fattivo della Regione;Rilancio delle politiche produttive nell’idroelettrico e rafforzamento dei servizi alle aziende agricole del territorio".