"Ritiro la mia candidatura alla vice presidenza del Consiglio comunale". Corrado Sabatini (Psi) annuncia a Zonalocale.it il suo passo indietro.

"Non voglio provocare spaccature nella maggioranza. Volevo sapere chi mi avrebbe votato contro e l'ho saputo: la sinistra radicale", ossia i tre consiglieri di Sel: Paola Cianci, Maurizio Vicoli e Mauro Del Piano.

Quindi, per il posto che, fino a un mese e mezzo fa, era di Luigi Marcello (ora assessore ai Servizi), via libera a Elio Baccalà, docente in pensione eletto nel 2011 nella lista dell'Italia dei valori, da cui è uscito a gennaio 2013 senza aderire a nessun altro partito, ma continuando a sostenere l'amministrazione Lapenna anche dopo essere transitato nel gruppo misto.

Dopo due fumate nere in altrettante sedute, alla prossima riunione del Consiglio il centrosinistra lo eleggerà vice presidente vicario. L'altro vice presidente, in quota centrodestra, è da quattro anni Francesco Paolo D'Adamo.