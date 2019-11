È Terra degli Orsi di Alessandra Favilli (della provincia di Pisa, Casa editrice I sognatori) il romanzo vincitore della terza edizione del Premio letterario "Raffaele Artese - Città di San Salvo". L'opera, dalla connotazione ecologica, è ambientata tra Toscana e Trentino e come pratogoniste ha tre figure femminili: una giovane biologa, la sua trisnonna (vissuta a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento) e un’orsa. Ognuna di loro cerca di comprendere quale sia la propria strada, il proprio ruolo nel mondo e dovrà superare ostacoli e difficoltà.

La cerimonia di premiazione (il premio, presieduto da Giovanni Artese, è organizzato dal Comune di San Salvo e dal Lions Club San Salvo) si è tenuta nei locali de La porta della terra alla presenza del sindaco Tiziana Magnacca e di altri rappresentanti comunali e dei Lions Club. La serata è stata allietata dalla musica del liceo musicale "R. Mattioli" di Vasto e del duo Juan Loco.

Al secondo posto Mai di Matteo Oliveri (Rocco Carabba Editrice): una storia di spionaggio industriale e complotti internazionali nella quale Diego, agente della polizia spagnola, viaggerà nel cuore dell’Asia, tra metropoli immense e giungle intricate.

I pericoli della rete sono al centro dell'opera terza classificata. In JailBait - L'esca di Lorenzo Vercellino (Vercellino Edizioni), l'ispettore della Polizia Postale di Roma, Massimo Meltemi, si troverà coinvolto in una vorticosa caccia all'uomo in cui ognuno dei personaggi è al tempo stesso preda ed esca.

Menzione speciale, infine, per il romanzo Per me scomparso è il mondo di Emiliano Ereddia (Corrimano Edizioni).