Continua a crescere con il passare dei giorni l'entusiasmo intorno ad una squadra, la Vastese Calcio, che sembrerebbe voler dire la sua nella prossima stagione in eccellenza. Dopo l'ottima prestazione col Cupello e l'arrivo di nuove forze in squadra, continuano ad arrivare buone notizie per quanto riguarda l'ambiente calcistico vastese.

Si rompe, infatti, il silenzio dopo oltre un anno in Curva d’Avalos. A comunicarlo il direttivo dei tifosi vastesi: “Preso atto del cambiamento avvenuto in seno alla società, con la novità dell'avvento del gruppo facente capo al presidente Franco Bolami che ha finalmente riportato nell'ambiente calcistico vastese un po' di ottimismo- si legge nella nota- il direttivo ha deciso di terminare dopo oltre un anno l'auto-sospensione iniziata in seguito ai fattacci di Vastese-Avezzano e tornerà a far sentire ovunque il proprio calore e il proprio sostegno alla maglia biancorossa. Tale decisione viene presa esclusivamente nell'interesse della nostra squadra e per dare fiducia ai nuovi dirigenti. Solo remando tutti in un'unica direzione potremo riportare la Vastese nelle categorie che più ci competono. Allo stesso tempo non dimentichiamo tutti i ragazzi della curva che si trovano ancora a scontare delle lunghe e assurde diffide, la maggior parte delle quali prese senza una reale motivazione, ma solo con l'obiettivo di colpire al cuore la tifoseria biancorossa”.

L’entusiasmo, soprattutto dopo la sfida vinta in coppa, sta crescendo e la scelta dei tifosi non fa che incrementare l’interesse nei confronti di una squadra che potrà fare bene. Si rimane comunque con i piedi per terra nell’ambiente biancorosso, proprio per evitare di fare proclami per poi non poterli rispettare. Un nuovo inizio, forse, c’è stato, ma sarà solo il tempo a darne la prova. L’aria che si respira è comunque nuova e serena e, vedendo l’atteggiamento dei giocatori biancorossi domenica, c’è tanta fame di vittorie. I tifosi vastesi, dunque, torneranno a ‘cantare’ per dare forza alla propria squdra ribadendo che “La D'Avalos si piega ma non si spezza” e rivolgendo un appello all’intera città: “In conclusione il nostro appello a tutti i tifosi che negli ultimi drammatici anni calcistici avevano abbandonato lo stadio Aragona: tornare tutti in curva per Vasto, la Vastese e per i diffidati”.