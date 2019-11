Una comunità intera in lutto. Oggi pomeriggio ha perso la vita, mentre era al lavoro nei campi in contrada Fonte Ciccarelli, nel Comune di Furci, Pietro Racciatti, classe 1941. L'uomo era alla guida del suo trattore quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è stato sbalzato dall'abitacolo e ha perso la vita.

I sanitari intervenuti sul posto hanno riscontrato un trauma toracico ed un trauma cranico. Il mezzo agricolo ha poi arrestato la sua corsa contro un albero, il corpo dell'uomo è stato trovato ad una decina di metri dal trattore.

Oltre ai carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, è arrivato in contrada Fonte Ciccarelli anche il sindaco di Furci, Angelo Marchione. "Esprimo a nome di tutta la comunità la vicinanza alla famiglia. Pietro era un gran lavoratore, esperto della vita nei campi. Siamo tutti addolorati per quanto accaduto".