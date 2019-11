Stamane il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha reso visita a Maria Di Iorio che oggi ha festeggiato il traguardo dei 100 anni.

Alla signora Di Iorio il sindaco, a nome di tutta la comunità sansalvese, ha consegnato una targa ricordo e un mazzo di fiori formulandole i migliori auguri per aver raggiunto un traguardo così importante.

«Il giorno più bello per me – ha detto la neo centenaria a una domanda specifica del sindaco – è stato quello della mia nascita. Altrimenti oggi non sarei qui a festeggiare questa ricorrenza con tutti voi».

Maria Di Iorio dal matrimonio con Camillo Silvestri ha avuto tre figli (Antonio, Filomena e Angela), 7 nipoti e 5 pronipoti.