È giorno di vigilia per i bambini e i ragazzi di Palmoli che domani sera, martedì 26 agosto, portaranno in scena il musical Grease. Alle 21, in piazza Michele Pinti, davanti al castello marchesale, si alzerà il sipario sullo spettacolo curato dal gruppo Un sorriso per i bambini. Le prove vanno avanti ormai da diverse settimane e hanno visto il grande impegno degli artisti in erba che non vedono l'ora di poter salire sul palcoscenico per regalare al pubblico uno spettacolo divertente.