È stato il vastese Mosè Ferretti ad aggiudicarsi il 1° Torneo Estate Tpra, prima competizione nella provincia di Chieti, disputatosi sui campi della Promo Tennis Vasto. Lo scorso fine settimana i campi del centro sportivo nel quartiere San Paolo hanno visto molti tennisti sfidarsi nell'ambito del circuito FiT-Tpra, riservato a giocatori amatoriali classificati al massimo come 4.2. Per Ferretti una vittoria di misura in semifinale contro il bravo Giovanni D'Isernia e poi, in finale, la vittoria contro Gianluca Pozzi, che torna però tra i top 100 della classifica (numero 93).

"Un doveroso grazie a tutti i giocatori - commenta Tonino Rossi Finarelli - e allo staff del circolo per aver reso possibile lo spettacolo di cui sono stato piacevole spettatore. Grande merito va a chi ha creduto subito nel progetto Tpra e dinque a Pino D'Alessandro, presidente e maestro di tennis".

Il prossimo fine settimana, 29 e 30 agosto, si svolgerà un nuovo torneo maschile ed il primo femminile. Per informazioni e iscrizioni clicca qui.