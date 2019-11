Una serata di festa a 25 anni dal diploma. Domenica 23 agosto, presso l'agriturismo Villa Ramignano di Cupello, si sono ritrovati i ragazzi del 5°D ragioneria dell'Istituto Palizzi di Vasto che si sono diplomati nell'anno scolastico 1989/90. "Dopo 25 anni - raccontano i partecipanti - ci siamo ritrovati per riconoscerci, raccontarci e vivere una serata di gioia e di ricordi. Oggi, come allora, uniti più che mai grazie all'affetto che solo la condivisione e la solidarietà scolastica sa donare. Un grazie anche ai professori che ci hanno saputo formare come studenti ma, soprattutto, come persone". Con la foto di rito e il taglio della torta che recava tutti i loro nomi e una visita davanti ai cancelli del Palizzi i ragazzi del 5°D si sono dati appuntamento alle prossime ricorrenze.