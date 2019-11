Si è chiusa sabato sera la prima edizione del Torneo di Calcio Saponato che, per tutto l’arco della scorsa settimana, ha visto partecipare un gran numero di squadre presso il Lido Zio Fiore di Vasto Marina. Un primo appuntamento filato liscio come l’olio- anche se in questo caso sarebbe meglio usare altro termine. Partite combattute nelle quali non sono mancati momenti esilaranti e divertenti. Nella finalissima delle ore 22:00 il team Ac Picchia è riuscito a superare Il Clan di Punta, aggiudicandosi il primo posto in questa competizione.

Visto il successo avuto in questa prima edizione, si prevede che nei prossimi anni verrà ripetuta questa manifestazione sportiva, sempre più in voga nelle spiagge di tutta Italia. Oltre ai premi rilasciati alle prime quattro classificate, a ritirare la coppa sono stati anche il capocannoniere e la capocannoniera, il miglior giocatore, il giocatore più corretto, la squadra più corretta, la giocatrice rivelazione, il miglior portiere, miss e mr saponato e la squadra rivelazione del torneo. Di seguito l’elenco dei vincitori.

Tutti i vincitori del torneo

Prima classificata: Ac Picchia

Seconda classificata: Il Clan di Punta

Terza classificata: Hip Hop i Pure

Quarta classificata: Fate Vomitare

Capocannoniere: Nesit (Lsentogrugnire)

Capocannoniera: Marika Tiberio (Acsi)

Miglior giocatore: Pierfelice (Hip Hop i Pure)

Giocatore più corretto: Lezzoche (Lu Salott)

Squadra più corretta: As Saponati

Giocatrice rivelazione: Tinari (As Saponati)

Miglior Portiere: Benedetti (Il Clan di Punta)

Miss Saponato: Di Tullio (Il Clan di Punta)

Mr Saponato: Di Giacomo (Turno di riposo)

Squadra rivelazione: I droni