Vasto film fest 2015, intervista video ad Alessandro Haber, premiato ieri sera nella serata conclusiva della ventesima edizione con la statuetta della Bagnante e con una targa d'oro. "Non mi date la targa, ne ho centinaia e tra due minuti me la dimentico. Datemi un cesto di cose da mangiare, di salumi, ventricina", ha scherzato il noto attore prima di esibirsi nell'ultimo cineconcerto, intitolato per l'occasione Vastissimo Haber.