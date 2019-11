Ormai manca pochissimo al primo appuntamento ufficiale della stagione per il Casalbordino che ieri pomeriggio, a Chieti, ha avuto l’occasione di misurarsi contro una formazione di grande livello. Allo stadio Angelini finisce 7-1 a favore dei padroni di casa. Un test non alla portata dei ragazzi di mister Farina, certo, ma nel calcio, soprattutto in quello d’agosto, partite come questo possono servire e non poco per crescere e trovare spunti importanti. Contro i vari Del Grosso, Zanetti, Verone e Dos Santos, i giallorossi hanno avuto un’ulteriore conferma, quella arrivata da Luigi Marchioli. Il giovane giocatore classe 1996 sta rispondendo ‘presente’ alla chiamata che lo ha riportato ‘a casa’, dopo la passata stagione alla Vastese. Il gol di ieri, l’unico realizzato dai casalesi, porta la sua firma.

Da oggi inizia il conto alla rovescia verso la sfida che domenica vedrà contrapposti Della Penna and Co. contro un Palombaro scottato dalla sconfitta ricevuta in casa con il Vasto Marina (leggi l’articolo) nel turno di Coppa Italia. Prima gara dell’anno, prima sfida casalinga davanti al proprio pubblico e ai propri tifosi che anche ieri erano presenti nell’amichevole con il Chieti. Sarà una partita speciale non solo perché inaugurerà la stagione dei casalesi, ma anche perché questi ultimi ritroveranno, stavolta nella panchina avversaria, l’uomo della promozione, mister Marco Cianci alla guida del Palombaro. Partire con una vittoria farebbe bene alla squadra e all’intero ambiente, nell’attesa di iniziare la nuova avventura in Promozione.

Chieti Calcio-Casalbordino (7-1)

Chieti: Diouf, Del Grosso, Gallo, Scintu, Sbardella, Vitale, De Clemente, Verone, Dos Santos, Suriano e Zanetti; a disposizione: De Deo, Paletta, Rizzuto, Toni, Cresto, Riccucci, Diop, Emanuele, Esposito, Gomis, Jonny, Di Rosa, D'Incecco, D'Alessandro. Allenatore: Ronci

Casalbordino: Paolucci, Natale, Lombardozzi, Di Pasquale, Frangione, Colanero, Berardi, Bucceroni, Marchioli, Della Penna, Fabiano; a disposizione: Di Sante F. , Molisani, Rossi, Di Biase, Erragh I. , Tallarino, Di Sante M., Verrone, Erragh B. Allenatore: Farina

Tutti i risultati del turno di Coppa Italia Promozione

Triangolare A: Pro Sulmona- Poggio Barsicano 2-3

Triangolare B: Luco Calcio – Real Carsoli 3-1

Triangolare C: Nerostellati – Bucchianico 2-1

Triangolare D: Palombaro – Vasto Marina 0-1

Triangolare E: Virtus Ortona – Fossacesia 1-1

Triangolare F: Penne – Torre Alex 4-1

Triangolare G: Villa 2015 – Il Delfino Flacco Port: 0-2

Triangolare H: Mosciano – Mutignano 1-1

Triangolare I: S.Omero – Calcio Giulianova 1-1

Triangolare L: Pontevomano – Montaurei 1-1

Triangolare M: Castellalto – Virtus Teramo 2-1

Triangolare N: Silvi – Fontanelle: 1-0