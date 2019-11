Per la fausta ricorrenza del Trentennale del Premio Nazionale Histonium, la cui Cerimonia conclusiva si svolgerà Sabato 19 settembre 2015, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico "R. Mattioli" di Vasto, il Comitato organizzatore, presieduto dal Presidente e fondatore del Premio, prof. Luigi Alfiero Medea, ha assegnato due importanti "Premi Cultura 2015": alla Direzione Marittima dell’Abruzzo e del Molise, nella persona del Capitano di Vascello Enrico Moretti, in occasione dei 150 anni dell’Istituzione delle Capitanerie di Porto "per il prezioso e capillare lavoro, svolto dagli uomini e dalle donne della Guardia di Costiera sul mare e lungo le coste del nostro territorio", e al dott. Enzo Antonio Cicchino, autore e regista di documentari RAI, inchieste e ricostruzioni storiche per molte trasmissioni televisive (tra cui Delta, Il piacere dell’Occhio, Print, il Libro un amico, Mixer, Format e soprattutto La Grande Storia di Rai 3), nonché fondatore del sito internet L’Archivio, uno dei primi in Italia ad adoperare sul web la promozione della storia, della cultura e dell’arte.

Il Comitato ha, inoltre, deciso di assegnare due "Histonium d’Oro 2015", che andranno: per Meriti Letterari a Tonia Caterina Riviello, Professore Associato di Italianistica all’Università di Santa Clara in California e autrice del volume Il ritrovo amato (Edizioni Tigulliana), vero canto d’amore e di fede, dedicato a Papa Francesco; per Meriti Artistici alla Corale Warm Up, diretta dal Maestro Alessandro Bronzo, coro vastese che da anni sta contribuendo a promuovere la conoscenza e la pratica della musica, con particolare riferimento al canto.

Il Gran Trofeo della Cultura "Lucio Valerio Pudente", istituito per ricordare il concittadino vastese di appena 13 anni, che nel 106 d.C. ebbe la palma della vittoria in un certame poetico in Campidoglio, andrà quest’anno all’avv. Nicola Sciannimanico di Roma per il volume La carezza della luna (Ed.Tracce), dove "la scrittura poetica diventa un suadente inno alla Natura, una profonda riflessione sull’uomo, come parte sublime del soffio dell’infinito, e una straordinaria testimonianza di libertà interiore".

Sono stati assegnati anche i Trofei della Cultura-Histonium alla Carriera. Quattro gli autori prescelti: Tiberio La Rocca di Subiaco (Rm), Fantino Mincone di Torrevecchia Teatina, Adua Bidi Piccardi di Arezzo e Felice D’Ippolito di Vasto. Infine, verrà assegnato il Trofeo della Bagnante (Histonium alla Cultura) alla prof.ssa Teresa Maria Di Santo di Vasto (Ch) per l’impegno di testimonianza sul problema della violenza contro le donne.

Naturalmente, la Cerimonia del Premio sarà dedicata soprattutto alla premiazione dei vincitori e dei segnalati del Concorso di Poesia e Narrativa.

Il Presidente del Premio

Prof. Luigi Alfiero Medea