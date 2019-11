Parte bene l’avventura di questa nuova stagione per il Vasto Marina. Nel match valido per la Coppa Italia del campionato di Promozione, i vastesi si sono riusciti ad imporre in trasferta a Palombaro grazie alla rete di Donato Forte, arrivata nei primi minuti della gara.

Pur rimanendo in dieci a causa dell’espulsione di Galiè al settimo del primo tempo, i ragazzi di mister Cesario hanno mantenuto il vantaggio sino al triplice fischio finale. Nelle fasi conclusive della gara, è stato decisivo il portiere Villamagna nell'evitare il pareggio dei casalinghi.

In quel di Palombaro il Vasto Marina è sceso in campo con cinque under ed una formazione- come già detto nei giorni scorsi- molto giovane che, con qualche new entry del mercato, potrà affrontare un campionato a buoni livelli.

Palombaro-Vasto Marina (0-1)

Reti: Donato Forte (1t 3')

Formazioni

Palombaro: Di Tollo (’97), Rota (’95), Consalvo, Di Martino (’97), Mazzone, D’Urbano, Luciano (K) (espulso al 7' del 1't), Pili, Tenaglia, Fonseca, Venditti; a disposizione: Bucceroni, Di Natale, Giangiuglio, Rotunno, Onano (’98). Allenatore: Cianci

Vasto Marina: Villamagna (’97), Forte G. (’96), Di Foglio, Galiè, Di Santo, Di Biase (’96), Ciccotosto (’97), Cesario, Marinelli, Forte D. (’97); a disposizione: Di Chiacchio (’97), Pilone (’97), Bozzelli (’97), Cieri, Cozzolino (’97), Santoro (’97), Braccia (’98). Allenatore: Cesario

Tutti i risultati del turno di Coppa Italia Promozione

Triangolare A: Pro Sulmona- Poggio Barsicano 2-3

Triangolare B: Luco Calcio – Real Carsoli 3-1

Triangolare C: Nerostellati – Bucchianico 2-1

Triangolare D: Palombaro – Vasto Marina 0-1

Triangolare E: Virtus Ortona – Fossacesia 1-1

Triangolare F: Penne – Torre Alex 4-1

Triangolare G: Villa 2015 – Il Delfino Flacco Port: 0-2

Triangolare H: Mosciano – Mutignano 1-1

Triangolare I: S.Omero – Calcio Giulianova 1-1

Triangolare L: Pontevomano – Montaurei 1-1

Triangolare M: Castellalto – Virtus Teramo 2-1

Triangolare N: Silvi – Fontanelle: 1-0