Non poteva andare meglio per la Vastese Calcio. Nella prima gara ufficiale della nuova stagione, i biancorossi si sono imposti con il risultato di 2-0 contro un Cupello spento e con poca forza nelle gambe per reagire allo svantaggio iniziale. Una buonissima prova dei ragazzi di mister Colavitto che, nonostante le assenze di Iaboni e De Fabritiis, sono andati in gol nel primo tempo con Marfisi e Tarquini, chiudendo la pratica con poche difficoltà. Giornata da dimenticare per Avantaggiato e compagni che dovranno rivedere diversi aspetti se desiderano provare a ribaltare il risultato la settimana prossima in casa.

La partita- Approccio alla gara da otto in pagella per la Vastese che al quinto passa in vantaggio. Su un diagonale di D’Ascanio, Marfisi trova l’aggancio vincente. Il numero dieci biancorosso dopo la rete va ad esultare sotto la Curva d’Avalos, ripagato dopo la realizzazione dagli applausi del pubblico vastese. Il Cupello si trova in serie difficoltà contro il pressing alto dei biancorossi. Gli ospiti fanno l’errore di tenere troppo ferma la palla e ne approfittano i ragazzi di mister Colavitto, facendo l’opposto degli avversari. Un gioco veloce, aggressivo e indirizzato a servire gli attaccanti in velocità, senza dare punti di riferimento alle retrovie cupellesi. Cattafesta, poi, si fa apprezzare con un intervento perfetto sul tiro di Monachetti, rimasto a tu per tu con il giovane portiere classe 1995.

Il raddoppio dei casalinghi arriva al diciannovesimo quando Tarquini decide di bucare Marconato. Il numero nove biancorosso, palla al piede, si accentra al limite dell’area e fa partire un destro potentissimo e angolato che non viene bloccato dal portiere ospite (2-0). Troppo timidi i tentativi dei rossoblu che non riescono a velocizzare la propria manovra d’attacco, permettendo ancora una volta ai vastesi di tenere il ritmo di gara a proprio piacimento. La risposta degli ospiti arriva intorno al trentesimo, ma la conclusione di Berardi esce sul fondo ad un soffio dal palo.

Nella ripresa il gioco è meno intenso del primo periodo, con l’unico tentativo degno di nota che arriva al diciannovesimo. Tarquini prova a ripetersi contro Marconato, ma stavolta il portiere del Cupello blocca senza problemi. Intorno al trentacinquesimo il neo entrato Persichitti non sfrutta un lancio lungo di Antenucci, colpendo male il pallone che esce senza impensierire Cattafesta sul fondo del campo. Passano i minuti e la situazione non cambia. Triplice fischio e la Vastese si porta a casa la vittoria nel primo appuntamento ufficiale della stagione. Se il buon giorno si vede dal mattino …

Vastese Calcio-Cupello (2-0)

reti: Marfisi 5’, Tarquini 19’

ammoniti: Martelli, D’Adamo (C)

Formazioni

Vastese Calcio: Cattafesta (’95), Giancristofaro (’96), Sisti, Natalini, Giuliano, Luongo, D’Ascanio (’97) (al suo posto al 22’ del 2’t entra Polisena ’97), D’Alessandro, Tarquini, Marfisi (40’ del 2’t al suo posto entra Benvenga ‘98), Lavorgna (’97) (al 31’ del 2’7 entra al suo posto Di Pietro ’98); a disposizione: Morettini (’97), Basilico (’97), De Fabritiis, Iaboni. Allenatore: Colavitto

Cupello Calcio: Marconato, Antenucci, Nanni, Antenucci, Nanni (’96), D’Adamo (’95), Martelli, Benedetti, Monachetti (’96), Tucci (’97), Soria, Avantaggiato, Berardi (2’t al suo posto Persichitti ‘97); a disposizione: Tascione, Del Bonifro, Quintiliani, Nocciolino (’96), Molisani (’98), Bruno (’98). Allenatore: Di Francesco