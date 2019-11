Nel primo appuntamento ufficiale della stagione, l’Us San Salvo conquista la vittoria grazie alla rete di Roman Torres arrivata al ventiduesimo del primo tempo. L’attaccante biancazzurro ha inaugurato al meglio il suo ritorno a San Salvo dimostrando di essere motivato ad intraprendere una stagione positiva. Nonostante le assenze- alle quali si è aggiunta quella di Ianniciello per infortunio- la compagine di casa è riuscita ad imporre il proprio gioco per gran parte della gara, dando i primi segnali importanti. Al completo questo organico potrà davvero dire la sua e giocarsela con le migliori del girone.

La partita- Con mister Rufini costretto ad inventare e a far fronte all’emergenza difesa, l’Us San Salvo nelle prime battute della gara soffre il pressing alto degli ospiti che cercano di mettere a dura prova la retrovia dei biancazzurri, scesa in campo senza un difensore di ruolo. Di pericoli Marinelli e compagni, però, ne vedono pochi perché la Val di Sangro, oltre a mettere pressione ai portatori di palla, non riesce a fare altro e in attacco si affaccia raramente senza impensierire Colanero. Inizialmente i biancazzurri non riescono a servire come vorrebbero la coppia d’attacco Marinelli-Torres ma poi, al ventiduesimo, il giovane Colitto riesce a lanciare il compagno di squadra argentino che prima scarta il portiere, poi realizza ed infine va verso la panchina a ringraziare il suo allenatore per la fiducia datagli. A parte la rovesciata di Marinelli che finisce per sfiorare la traversa, la prima frazione di gioco si conclude senza altre emozioni. Nella ripresa i padroni di casa continuano ad avere in mano le sorti della gara, sfiorando anche il raddoppio con Torres a metà periodo. Intorno al ventiquattresimo la Val di Sangro cerca di cambiare un po’ le carte in tavola mettendo sul rettangolo di gioco Rossetti M. e Diompy rispettivamente al posto di Caporale e Paolucci. La situazione non cambia e i minuti passano, sino a quando arriva il triplice fischio che mette la parola fine sul match. Domenica prossima gara di ritorno a Val di Sangro fissata alle ore 16:00.

Us San Salvo-Val di Sangro (1-0)

reti: Torres 1’t 22’ (Us)

ammoniti: Consolazio (Us); Pili, Carafa (VdS)

Formazioni

Us San Salvo: Colanero (’96), Di Pietro, Ferrante, Cordisco, D’Aulerio (’96), Izzi, Consolazio, Quaranta, Marinelli, Torres, Colitto (’97); a disposizione: Cialdini, Ciavatta (’96), Lufino (’96), Violi (’96), Larivera (’96), Butacu (’98), Iualiani (’97). Alennatore: Rufini

Val di Sangro: Trivilino, Di Biase (’95), Caporale (al 24’ del 2’t al suo posto entra Rossetti M.), Beniamino, Flocco (’96), Di Deo, Pili, Carafa, Paolucci (’97) (al 24’ del 2’t al suo posto entra Diompy), Di Marco, Tano; a disposizione: Ceicola (’97), Lemme (’96), Rossetti A. (’98), , Staniscia (’96), Carpineta (’95). Allenatore: Giannico

arbitri: Fabio D’Ettorre di Lanciano, Marrollo e Saraceni di Vasto