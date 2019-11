Un’altra emozionante serata all’insegna della musica gospel. Ieri dalle 22:00 in poi a ‘La Grotta del Saraceno’ gli Angel’s Eyes Gospel Choir in concerto hanno proposto al pubblico del camping village vastese il proprio repertorio, con brani a cappella e non, accompagnati da Marco Bassi al pianoforte, Nicola Di Camillo al basso elettrico e Bruno Marcozzi alla batteria.

L’evento, fortemente voluto da Gigi Molino e dalla direzione dell’animazione Nuovi Orizzonti, è andato avanti per circa due ore, tra un brano e l’altro proposto dal coro gospel vastese, con la conduzione dell’energico e simpaticissimo Mario Capodaglio. Durante l’ultima canzone della performance (‘Oh, Happy Day’) a salire sul palco come voce solista è stato Giorgio Goglione- coordinatore dell’animazione Nuovi Orizzonti- che si è unito al coro vastese per l’ultimo saluto al pubblico. Angel's Eyes Gospel Choir

I coristi: Bruno Angelo, Camastra Maria, Ceroli Paola (solista), Cicchini Liliana, Cinquina Rossana, D’Anniballe Sabrina, Gentile Franco, Laccetti Alessia, Laccetti Laura (solista), Roberto Di Virgilio, Maria Pia Smargiassi, James Burke, Monteferrante Michele, Pepe Ida, Ricci Enzo, Ruffilli Massimo, Sacchetto Giovanna, Spadaccino Mariangela, Debora Ballatori, Dora Minicucci, Rosanna Fiore (solista), Domenico De Luca

Direttore: Danilo Laccetti