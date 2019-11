Obiettivo centrato. Alla sua prima esperienza in nazionale la 15enne Claudia Scampoli ha fatto già grandi cose. Vincendo il torneo under 17 Wevza (ente che raggrupa le federazioni pallavolistiche della zona occidentale dell'Europa) la giocatrice vastese e la sua compagna, la lombarda Anna Piccoli, hanno conquistato la qualificazione al mondiale under 17 del prossimo anno. Le due giovanissime beachers, che si erano trovate in campo da avversarie al Trofeo delle Regioni, con soli 3 giorni di allenamento presso il centro federale di Formia hanno trovato quell'intesa fondamentale per sbarazzarsi delle avversarie.

In Belgio, dove sono guidate dal selezionatore azzurro Ettore Marcovecchio, hanno battuto nell'ordine Germania 2, Francia 2 e Olanda 2. Poi vittoria con Olanda 1 per conquistare la semifinale in cui hanno battuto per 2-0 Spagna 2. Con l'accesso alla finalissima le due azzurre conquistano il pass per il mondiale under 17. Ma la qualificazione in tasca non ha di certo spento la voglia di vincere delle due azzurre. Infatti, nella finalissima contro la Spagna, è arrivato un altro successo (2-1 il risultato finale) che farà tornare in Italia Claudia e Anna con una luccicante medaglia d'oro. Guardando già al futuro le due atlete avranno un anno di tempo per continuare a crescere insieme così da convincere lo staff azzurro a puntare su di loro anche per la competizione mondiale.

Per Claudia Scampoli è l'ennesimo traguardo di una stagione sportiva che l'ha vista assoluta protagonista con la BCC San Gabriele e con le selezioni regionali abruzzesi a suon di vittorie. "Poche parole e tanti fatti", ha commentato dal Belgio Ettore Marcovecchio che è tornato quest'anno nello staff azzurro insieme a Caterina De Marinis. Grande gioia anche per Maria Luisa Checchia che, dopo una lunga stagione nell'indoor, ha allenato Claudia sulla sabbia. "Ha talento ed è una grande lavoratrice. Sta affrontando una competizione under 17 avendo solo 15 anni e quindi ha tutto il tempo per crescere e migliorare ancora per imporsi nel beach volley".