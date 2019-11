A Vasto la mancanza d'acqua è ormai una piaga che si trascina da decenni, ma i lavori di potenziamento delle condotte idriche sono fermi, come dimostrano i tubi abbandonati da anni in via Villa de Nardis, nella parte nord-ovest del territorio comunale. Ad affermarlo in una lettera aperta inviata al procuratore di Vasto, Giampiero Di Florio, e al prefetto di Chieti, Antonio Corona, è Carlo Centorami, presidente dell'associazione Vasto Libera.

La lettera - "Da circa sei anni tubi in ferro catramati giacciono sul ciglio di Via Villa de Nardis a Vasto; parte di essi sono già stati interrati per un costruendo acquedotto e i restanti sono rimasti lì pericolosamente abbandonati. A nulla sono valse le numerose istanze agli organi preposti, a volte totalmente eluse, altre volte seguite da vaghe ed evasive risposte. A nulla sono valsi i numerosi articoli che nel corso degli anni sono apparsi su testate di cronaca provinciale e locale. Non è stato affatto possibile accedere ai documenti tecnici pure necessari alla costruzione di un'opera palesemente pubblica, né agli atti amministrativi propedeutici e consequenziali. A metà del 2013 un esposto è stato presentato alla Procura della Repubblica di Lanciano, poi riunito presso la locale Procura. Un anno di indagini non è stato sufficiente a chiarire l'arcano e a tutt'oggi la pratica è pendente. La cronica mancanza di acqua che puntualmente si ripresenta e pervicacemente aggredisce i cittadini tutti, dalle periferie al centro storico, per finire alla marina, dovrebbe far sì che la soluzione divenga rapida: darle importanza, o quantomeno per un mero senso di trasparenza e rispetto, spingere a dare spiegazioni valide alla questione. Neppure la recente visita di sua eccellenza il prefetto di Chieti, che si è interessato all'argomento, pare aver dato impulso alla soluzione dei quesiti che ho avanzato. Queste sono le motivazioni unite ad un latente abitus di scarsa considerazione del cittadino e della trasparenza che mi spingono a questo punto a chiedere la massima attenzione ed impulso al Prefetto stesso e al Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto nell'esaminare la pratica. La richiesta di una chiara ed esaustiva dichiarazione pubblica al sindaco di Vasto Luciano Lapenna ed al presidente della Sasi, dopo tanti anni, sarebbe ovviamente benvenuta".