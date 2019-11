Nel corso dei servizi straordinari sul territorio, la Polizia di Stato di Vasto - insieme ad alcune unità del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara - ha scoperto una vera e propria "riserva di liquori" all'interno dell'auto di due giovani fermati per un controllo.

Gli agenti, insospettiti dal nervosismo del conducente del veicolo fermato in via San Michele, hanno controllato il bagagliaio trovandovi ben 65 bottiglie di liquori pregiati. Accompagnati in Commissariato, i due non sono riusciti a fornire una spiegazione attendibile sulla provenienza della merce risultata non acquistata regolarmente (nonostante le bottiglie si presentassero nuove, con le etichette di sigillo che ne attestavano l'integrità). Ulteriori indagini saranno effettuate per accertarne la provenienza.

I due (I.A. di 22 anni con precedenti penali per furti e furto aggravato e P.T.I. di 39, entrambi di nazionalità romena) sono stati denunciati per ricettazione e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale.

ALTRA DENUNCIA - Nel corso del servizio è stato denunciato per ricettazione anche un giovane di origini beneventane. Si aggirava su un ciclomotore con numero di telaio completamente abraso e sul quale era stata apposta una targa rubata in altra località.

Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo, nonostante la giovane età, risultava avere pregiudizi di Polizia per reati inerenti gli stupefacenti, furto e danneggiamento. Il ciclomotore è stato sequestrato ed affidato in giudiziale custodia alla ditta autorizzata. Il giovane (O.F. di 18 anni) è stato denunciato.

In totale - durante i controlli straordinari - sono state identificate 92 persone, elevate 14 contestazioni al codice della strada.

66 i veicoli controllati e 6 sequestrati, di cui 4 ciclomotori per mancata copertura assicurativa e carta di circolazione a seguito.