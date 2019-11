Sbloccato parzialmente il conto corrente di Licia Boschetti, la 37enne operaia di Vasto che si era rivolta a Zonalocale.it per rivolgere un appello perché non aveva più i soldi per vivere e per il sostentamento dei suoi due figli.

Alla donna, infatti, dopo aver perso un ricorso per ottenere un aumento dell'assegno alimentare a seguito della separazione dal marito, è stato comminato il pagamento delle spese processuali, oltre 3mila euro e, conseguentemente, pignorato l'intero conto in banca. L'istanza presentata dal suo avvocato, Edy Biasone, le ha consentito di ottenere uno sblocco parziale del conto, che ora rimane bloccato esclusivamente per un quinto dell'ammontare complessivo.