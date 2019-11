I fan di Moreno dovranno aspettare qualche altra settimana, ma ieri sera a Vasto Marina grande spettacolo musicale di "recupero" per il Ferragosto saltato a causa della pioggia.

Prima del concerto, il presidente della Consulta giovanile, Angelo Tricase, ha premiato i vincitori della gara di sculture di sabbia [GUARDA] e poi spazio alla musica di qualità, con il grande soul della Big Mama Band, che per l'occasione si è esibita con due guest star: l'orgoglio vastese Nicola Oliva, una delle migliori chitarre a livello europeo, e un inedito Luca Cassol, noto al grande pubblico come il Capitan Ventosa, di Striscia la Notizia.

E proprio come Capitan Ventosa, Cassol ha ricordato la sua prima visita a Vasto, in occasione della segnalazione di un "ufo", poi rivelatosi essere un palloncino di Spongebob. Per l'occasione, Cassol non è stato impegnato a risolvere misteri, ma nell'inedita veste di cantante.

Al termine del corcerto, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici rinviato lo scorso 16 agosto.

Soddisfatto il consorzio Vivere Vasto Marina, che con il presidente Massimo Di Lorenzo ha tenuto a ringraziare l'amministrazione comunale per aver provveduto a recuperare la serata di Ferragosto con un evento di qualità.