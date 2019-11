Quella trascorsa dal Vasto Marina è stata un’estate abbastanza silenziosa nella quale, vista la ‘rivoluzione’ in casa Vastese Calcio, si è pensato di ragionare bene sul da farsi e cercare di continuare un progetto volto alla crescita dei giovani del territorio. La collaborazione, avviata e consolidata in questi giorni, con l’altra realtà calcistica del territorio guidata dal presidente Bolami potrebbe portare buoni frutti sia dall’una che dall’altra parte, ma solo se i termini iniziali verranno rispettati e se non ci si perderà per strada. Nonostante queste premesse, i ragazzi di mister Cesario si sono preparati per il primo appuntamento della stagione, quello che li vedrà domani in campo a Palombaro per affrontare la neopromossa in Promozione nella sfida della Coppa Italia.

C’è ancora da appurare quali saranno i nuovi arrivi, ma soprattutto, quale sarà la rosa completa di quest’anno in casa Vasto Marina, mentre le conferme di alcuni giocatori già presenti la scorsa stagione (tra tutte quelle di Michele Cesario, Luciano Galiè, Donato Forte e Luca Di Biase- quest’ultimo avrebbe scelto di rimanere malgrado alcune proposte arrivate anche da fuori regione) e l’ingresso delle new entry Daniele Di Foglio e Luca Madonna, fanno sperare in un campionato che i vastesi potranno giocare a buon livello. La strada è ancora lunga, questo sia mister Cesario che il presidente Pasquale Cirulli lo sanno benissimo.

Con questo spirito dunque il Vasto Marina si appresta ad affrontare il Palombaro in trasferta nella prima sfida del triangolare di Coppa Italia, con la consapevolezza di non puntare poi così tanto su questa competizione. Oltre alle due compagini, anche il Casalbordino fa parte del girone D, ma osserverà un turno di riposo questa domenica. Nella serata di giovedì la giovane squadra vastese è scesa in campo per un altro test amichevole con il Gs Montalfano dopo quello con l’Agnonese, chiudendo la partita sul 2-0 grazie ai gol di Di Biase e Di Donato (quest’ultimo in prova da diversi giorni). La squadra di mister Liberatore, non ancora nel pieno della preparazione estiva, ha ritrovato stavolta da avversario l’ex Di Foglio che sembrerebbe pronto a dimostrare il proprio valore in un campionato che più gli compete. Il Montalfano sicuramente dirà la sua in Prima categoria, anche se come già affermato qualche settimana fa dal presidente D’Alberto, l’obiettivo rimane la salvezza. Domani l’appuntamento con la sfida di Coppa Italia è fissato alle ore 16:00 ed il match, lo ricordiamo, si giocherà a porte chiuse.

Abbinamenti Coppa Italia Promozione

Girone A Pro Sulmona-Poggio Barisciano, riposa Castello 2000

Girone B Luco-Real Carsoli, riposa San Gregorio

Girone C Nerostellati-Bucchianico, riposa River Casale 65

Girone D Palombaro-Vasto Marina (gara a porte chiuse), riposa Casalbordino

Girone E Virtus Ortona-Fossacesia, riposa Fara San Martino

Girone F Penne-Torre Alex, riposa Passo Cordone

Girone G Villa 2015-Il Delfino Flacco Porto, riposa Pinetanova

Girone H Mosciano-Mutignano, riposa Cologna Città di Roseto

Girone I Sant’Omero-Giulianova, riposa Polisportiva Controguerra

Girone L Pontevomano-Montaurei, riposa Tossicia

Girone M Castellalto-V. Teramo, riposa Notaresco

Girone N Silvi-Fontanelle, riposa Castiglione Valfino.