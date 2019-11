È stato un risveglio in musica quello vissuto da tante persone questa mattina sulla spiaggia di Punta Penna. I Bluster of Peace, Fabio Celenza e Loris Baccalà, sono stati i protagonisti di un suggestivo concerto all'alba, regalando emozioni con chitarre, handpan e percussioni. Dall'incontro sonoro di strumenti così diversi tra loro nascono percorsi musicali dalle mille direzioni. Suoni che si sono intrecciati con il soffio del vento e lo sciabordio delle onde tenendo viva l'attenzione dei presenti, stretti nelle giacche o avvolti nelle coperte vista la temperatura poco estiva.

Musica che ha trovato nella natura selvaggia della Riserva di Punta Aderci la sua coreografia ideale, facendo da sottofondo al volo dei gabbiani e al sorgere del sole. E ai due bravi musicisti si è unita anche la voce di Miryam Conte, in un brano dalle forti atmosfere mediterranee e dalla grande intensità. Un concerto all'alba che ha richiamato tanti vastesi e turisti, tra cui moltissimi giovani, per una colazione in riva al mare (offerta dagli organizzatori) e per un risveglio musicale da ricordare e, perchè no, riproporre.