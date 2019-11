Un arresto e altre 7 persone ricercate dalla polizia per l'aggressione avvenuta il 19 agosto a Vasto Marina. A ricostruire l'accaduto è il vice questore Alessandro Di Blasio. Due giovani polacchi, di 30 e 26 anni, si trovavano a Vasto Marina, nella zona di Buonanotte, intenti a vendere cocco in spiaggia con il loro carretto. Ma la loro presenza deve aver dato fastidio ad un gruppo di venditori abusivi marocchini, presenti nella zona. "In otto si sono avvicinati ai due polacchi - spiega Di Blasio -. È nata una discussione, poi sfociata in rissa". Ad accendere la miccia pare sia stato l'invito rivolto ai due giovani polacchi di lasciare la zona dove stavano vendendo la loro merce. Una sorta di racket tra venditori abusivi riscontrato anche in altri punti del litorale durante la stagione estiva.

In otto contro due "ad avere la peggio sono stati i venditori di cocco, a cui è stata anche sottratta la merce ed un marsupio con denaro ed effetti personali". La scena è stata notata da alcuni bagnanti che hanno allertato il 113. "La volante, giunta sul posto, ha trovato uno dei venditori marocchini, armato di bastone, che aveva con sè la merce sottratta ai due malcapitati". Il giovane, Adna Abdelkader, 28enne senza fissa dimora, è stato arrestato con l'accusa di rapina in concorso aggravata dall'uso delle armi. I due polacchi sono stati accompagnati al San Pio da Pietrelcina di Vasto per le cure del caso. Per loro ferite guaribili rispettivamente in 10 e 25 giorni. Le indagini della polizia proseguono per risalire agli altri 7 venditori abusivi che hanno preso parte alla brutale aggressione.