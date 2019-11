Si è svolto nella serata di ieri presso il Cortile del Palazzo vescovile il suggestivo concerto dell'Ensemble di musica medievale Stella Nova.

Il Cortile ritrovato è stato il perfetto contorno di un'elegante esibizione portata in scena per riscoprire un prezioso angolo della città e contemporaneamente avvicinare il pubblico alla musica medievale, attraverso una esibizione arricchita da strumenti perfettamente identici a quelli dell'epoca, suonati magistralmente dall'Ensamble Stella Nova.

Prima del ricco spazio musicale, è stato don Gianfranco Travaglini a ripercorrere la storia della preziosa struttura fino ai giorni d'oggi.

A seguire, il concerto, che ha visti protagonisti Paola Stivaletta (flauti dritti, symphonia, voce), Peppino Forte (liuto, symphonia, voce), Roberto D'Alessandro (salterio, percussioni, voce), Alessandra Santovito (canto, traversa medievale, percussioni), Francesco Forgione (arpa, percussioni), Andrea Belfiore (salterio), Martina Di Bussolo (voce) e Barbara Travaglini (voce).

L'Ensemble si è esibito in un vasto repertorio di 13 pezzi di musica medievale che ha affascinato il numeroso pubblico che ha riempito in ogni ordine di posto il Cortile del Palazzo vescovile. Come ricordato da don Gianfranco, il ricavato delle offerte libere del concerto offerto dall'Ensemble Stella Nova sarà devoluto per l'avvenuto restauro dell'altare ligneo della chiesa del Carmine.